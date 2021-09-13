Jose Mourinho’nun çılgın sevinci! Sosyal medyayı salladı…

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sassuolo ile oynanan maçta 90+1. dakikada gelen gol sonrası çılgın bir sevinç yaşadı. Kariyerinin 1000'inci maçında galibiyeti getiren golde havalara uçan Mourinho'nun deparı sosyal medyada gündem oldu.

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Teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçında son dakikada galip gelen Jose Mourinho El Shaarawy'nin 90+2’de attığı golle çıldırdı. Serie A’daki sezonun 3. maçında Sassuolo ile karşı karşıya gelen Roma’da 1-1 devam eden mücadelenin uzatma anlarında gelen gol büyük bir sevinç yarattı.

37’de Cristante ile öne geçen Roma’ya Sassuolo 57’de Filip Duricic ile karşılık verdi. Mourinho’nun kariyerindeki 1000. maç olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyan karşılaşma 1-1’lik sonuçla tamamlanacak gibi gözükürken sahneye El Shaarawy çıktı.

DEPAR ATTI OYUNCULARI İLE KUCAKLAŞTI

Uzatmalarda ceza sahası içinde önüne düşen topa muhteşem bir vuruş yapan 28 yaşındaki İtalyan golcü Mourinho’yu kendinden geçirdi. Golle birlikte yedek kulübesinden fırlayan tecrübeli teknik adam depar atarak kale arkası tribününde sevinç yumağı oluşturan oyuncularıyla kucaklaştı.

1000e match

Victoire en dernière minute Jose Mourinho est devenu fou ! #RomaSassuolo pic.twitter.com/1WPigAQrKs — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 12, 2021

‘KAYBETMEKTEN ÇOK KORKUYORDUM’

Yaşanılan bu müthiş sevinci görüntüleri sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan videolarından biri oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, “1000. maçım için herkese ‘Benim için önemli değil’ dedim. Ama yalan söyledim. Kaybetmekten çok korkuyordum. Şanslıyım, kazandık. Maçın sonunda bir çocuk misali koştum. Kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Serie A’da üçte üç yapan Roma, Napoli ve Milan ile zirveyi paylaşıyor.