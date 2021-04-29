Kadın Futbol Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda günün çeyrek final müsabakaları sonucunda rakiplerini mağlup eden Fatih Vatan Spor ile Fomget Gençlik ve Spor takımları yarı finale yükseldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor’a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatan Spor, yarı finale çıktı. Günün diğer maçında ise Adana İdmanyurduspor’u 2-1 mağlup eden Fomget Gençlik ve Spor, yarı finale yükselen taraf oldu.

ALG Spor ve Beşiktaş dün oynanan maçlarda yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

Şampiyonada yarı final maçları 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Yarı final maçlarını kaybeden takımlar 5 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te üçüncülük müsabakasında karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu’nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak final maçı ile belli olacak.