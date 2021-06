Kalvin Phillips’in ilham verici hikayesi: Sevgi, sadakat, aile…

Danimarkalı Christian Eriksen’in Finlandiya maçında yaşadığı kalp sorunu nedeniyle üzücü bir hikayeyle başlayan EURO 2020, bir o kadar umut ve ilham verici hikayeleri de barındırıyor. Futbolun, hayatla olan benzerliğini iliklerimize kadar hissettiğimiz bu noktada, Leeds United’lı Kalvin Phillips ismi öne çıkıyor.

İzlemeye gittiği bir maçta eksik futbolcu olunca sahaya çıkan ve o gün Leeds United tarafından keşfedilen Phillips, şimdilerde EURO 2020’de İngiltere Milli Takımı formasıyla hayalini kurduğu günleri yaşıyor. Gruptaki ilk maçta Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren golün asistini yapan Phillips, oynadığı futbolla da İngiltere ve dünya basınının manşetlerine çıktı.

Çocukluğu baba sevgisinden mahrum geçen Phillips, bütün hayatını ailesine ve 11 yaşından beri birlikte olduğu sevgilisine adadı. Bütün mücadelesini onlar için veren İngiliz futbolcu, hayata karşı sergilediği dik duruşu kramponlarını giydikten sonra futbol sahalarına da taşımayı başardı. “Yorkshire’ın Pirlo’su” lakaplı Kalvin Phillips’in hikayesi, hepimizin birçok ortak nokta yakalayabileceği türden…

Kalvin Mark Phillips, 5 Aralık 1995 tarihinde İrlandalı anne Lindsay ve Jamaikalı babanın üçüz çocuklarından biri olarak dünyaya geldi. Kız kardeşlerinden birini henüz çocukken kaybeden Phillips’in çocukluğu, anne sevgisiyle sarıp sarmalandı. Bilinmeyen nedenlerle, Phillips’in çocukluğu babasından yoksun geçti ancak, annesi babalık sorumluluğunu da üstlendi ve rolünü çok iyi başardı. Phillips, o günlerden bahsederken, annesini onları tek başına büyütme cesaretinden dolayı övüyor. Phillips’in yetiştirilmesini şekillendiren faktörlerden biri sevgiydi. İngiliz futbolcu, annesi, büyükannesi ve büyükbabasıyla birlikte mutlu bir hayata sahipti.

“Her gün eve kız arkadaşıma gidiyorum, annemi ve büyükannemi görüyorum ve her zaman futboldan bahsediyorum. Bunun için yaşıyorum, tek yaptığım bu ve beni her zaman yüzde 100 desteklediler. Annem ve büyükannem olmasaydı şu anda burada olamazdım. Buraya şansla geldiğimi düşünmüyorum çünkü çok çalıştım ve çok fedakarlık yaptım. Hak ettiğimi aldığımı hissediyorum ve ailem de bunu hissediyor.”

Daha küçük bir çocukken gönlünü futbola kaptıran Phillips’in en büyük eğlencesi küçük kardeşiyle sokakta futbol oynamaktı. Mahalledeki arkadaşlarıyla futbol oynarken büyükbabası göz kulak olurdu. Ancak onun bu sevgisine karşın bir keresinde, Phillips’in öğretmeni ona futbolu bırakmasını ve eğitimine odaklanmasını söyledi. Buna rağmen futbola olan ilgisinden vazgeçmeyen Phillips’in annesi, oğlunun futbola her şeyden daha fazla ilgi gösterdiğini görünce 2003 yılında yerel bir kulüp olan Wortley’in kapısını çaldı. Henüz 8 yaşındayken Wortley’in kapısından giren Phillips, 7 yıl sonra 14 yaşındayken Leeds United akademisine katıldı ve o gün bütün hayatı değişti.

“Wortley’in düzenlediği bir turnuvayı izlemeye gittim. Ancak yeterli oyuncu yoktu ve beni takıma aldılar. Sunny Sweeney beni keşfetti ve beni Leeds’te 6 haftalık denemeye aldı. Her şey böyle başladı.”

Leeds United’ın akademisinde geçen 4 yıllık sıkı eğitimin ardından doğuştan gelen futbol hüneri de ortaya çıkmaya başladı. 2014’te kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan sonra, eski Leeds United Teknik Direktörü Neil Redfearn, Phillips’i Nisan 2015’te A takımla Wolves’a 4-3 yenildikleri maçta oynattı ve ilk kez profesyonel maça çıkmış oldu. Garry Monk’un görev yaptığı süre boyunca düzenli olarak A takımda oynayan birkaç yerli futbolcudan biriydi.

Ancak şu anki hocası Marcelo Bielsa yönetiminde bambaşka bir seviyeye ulaştı. İlk birkaç sezonunda Leeds United taraftarının çok azı Phillips’e sahip çıkmıştı ve genelde eleştirilerin hedefi olan, şüpheyle bakılan bir futbolcuydu. Diğer menajerler tarafından kulübün birkaç milyon sterlin kazanması için satılması bile gündemdeydi. Ancak Bielsa ona güvendi ve kaleye şut çekmeye meraklı genç orta saha oyuncusunu, ülkenin en iyi defansif orta saha oyuncularından birine çevirerek inancının karşılığını aldı.

Bielsa, Phillips’le yaptığı ilk görüşmede “Seni savunma yapan bir orta sahaya dönüştüreceğim ve kilo vermen gerek” demişti. Dediğini fazlasıyla yaptı. Akademide birlikte olduğu diğer arkadaşlarının da Bielsa ile nasıl ilerlediğini görmek ilginç olurdu. Kalvin kabuğunu kırdı ve doğru zamanda mükemmel şekilde olgunlaştı. Phillips, Bielsa’nın zorlu antrenman yönteminin faydalarını gördü ve bir zamanlar keyif aldığı çikolatalı kekler geçmişte kaldı.

Marcelo Bielsa hugging Kalvin Phillips and telling him he is the best.

No Leeds fans, you’re crying.

( via @LUFC) pic.twitter.com/8pi89oxwoA

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) July 18, 2020