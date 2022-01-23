Kocaelispor taraftarı, Burak Süleyman’ın formasını yaktı

Geçtiğimiz yıllarda Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman'ın Sakaryaspor transferi sonrasında, Kocaelispor taraftarı eski futbolcularının formasını yaktı. Kocaelisporlu taraftarların futbolcuya gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen Burak Süleyman’ı kadrosuna kattı. 7 sezon boyunca Kocaelispor formasını terleten Burak Süleyman Kocaelispor ile Bölgesel Amatör Lig, TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig şampiyonlukları kazandı. Kocaelispor takımının eski kaptanı olan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Süleyman, 1 buçuk yıllık sözleşmeye imza atarak Sakaryaspor’a transfer oldu.

ÖFKELENEREK FORMAYI YAKTILAR

Kocaelispor taraftarları, ezeli rakibi Sakaryaspor’a transfer olan Burak Süleyman’ın formasını yaktı. Transfer sonrasında Kocaelispor taraftarı öfkesini, eski futbolcularının formasını yakarak gösterdi. O anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kocaelispor'un armasını üzerinden çıkardıkları formayı yakan taraftarların paylaştıkları görüntüde, “Senin yaptığın çok yanlıştı Burak Süleyman, bizim için bittin artık” ifadeleri yer aldı.