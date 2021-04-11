Kolombiya Radamel Falcao’yu konuşuyor

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Galatasaray’ın puan kaybettiği maçta Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturması, ülkesinde gündeme oturdu.

Kolombiya’da yayım yapan Gol Caracol, Galatasaray’ın Karagümrük karşısında puan kaybı yaşayarak şampiyonluktan uzaklaştığı belirtilirken, “Türkiye’de herkes Falcao’nun neden oynatılmadığını merak ediyor. Falcao gibi takımın bir diğer yıldızı Feghouli’nin de oynatılmaması sorgulanıyor” denildi.

ESPN’in Kolombiya’da yayımlanan versiyonunda “Falcao Karagümrük maçında sadece seyirci kaldı” başlığı ile verilen haberde yıldız futbolcunun 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirdiğinin altı çizildi. Kolombiya radyosu W Radio, “Falcao’suz Galatasaray, Türkiye Ligi’nde zirveden uzaklaşıyor” ifadelerine yer verildi. Falcao’nun maç boyunca yedek kulübesinde oturduğu da haberde yer aldı.