Konyaspor’dan Malatyaspor karşısında tarihi geri dönüş: 2-3

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’a konuk olan Konyaspor, ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçta 12 dakikada bulduğu 3 golle 3-2 galip geldi.
Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, 23. dakikada Adem Büyük‘ün attığı golle 1-0 öne geçerken, kaptan 45+2’de penaltıdan bir kez daha ağları sarsarak takımının soyunma odasına 2-0 önde girmesini sağladı.
Ancak ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen konuk ekip Konyaspor, 72’de Ismael Dimande ile farkı 1’e indirdi. Dakikalar 80’i gösterirken Sokol Cikalleshi ile beraberliği yakalayan Konyaspor, 84’te yine Arnavut golcünün kafayla attığı golle 3-2 öne geçti.
Kalan dakikalarda Malatyaspor’un beraberlik çabası sonuçsuz kaldı ve Konyaspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Konya ekibi bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 30 yaparak Yeni Malatyaspor’la aynı puana ulaştı ve puan tablosunda rakibinin üzerine çıktı. Malatya temsilcisi ise, bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkartırken, Konyaspor üst üste ikinci maçını kazanmış oldu.
Öte yandan ligde 504. maçına çıkan Malatyaspor forveti Umut Bulut, ‘Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' rekorunu kırarken, takımının ilk golünde asisti yapan isim olmuştu.İlginizi ÇekebilirDenizlispor tek golle kazandı Gençlerbirliği'ni ateşe attı
İlginizi ÇekebilirSüper Lig'de yeni rekor Umut Bulut'un
- Stat: Yeni Malatya
- Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
- Yeni Malatyaspor: Abdulsamed – Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, Adem
- Konyaspor: Eray – Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, Skubic
- Goller: Dk.23- Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) – Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor)
- Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Yeni Malatyaspor) – Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 18. dakikada sol kanattan kaleye uzak bir noktada Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta, Wallace'nin vuruşunda top auta çıktı.
- 21. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem'in vuruşunda dönen topla buluşan Zeki'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top auta çıktı.
- 24. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza alanına yapılan ortada Umut Bulut'un geri pasında topu önünde bulan Adem'in çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0
- 33. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ahmet Çalık'ın ceza sahasının hemen dışında çektiği şutu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.
- 45. dakikada Konyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Guilerme'nin ceza sahasına yaptığı ortada Cehabetk araya girerek mutlak gol pozisyonuna izin vermedi.
- 45+2. dakikada Yeni Malatyaspor'da Tettehin ceza sahasında Abdulkerim tarafından düşürülünce hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-0.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 46. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanı içinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunu son anda araya giren Chebake'e engelledi.
- 72. dakikada Konyaspor'da Rahmanovic'in ceza sahasında savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Diomande, dar açıya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
- 80. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza alanına bekletmeden yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2
- 84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ahmet Çalık’ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3