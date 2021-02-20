Konyaspor’dan Malatyaspor karşısında tarihi geri dönüş: 2-3

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’a konuk olan Konyaspor, ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçta 12 dakikada bulduğu 3 golle 3-2 galip geldi.

Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, 23. dakikada Adem Büyük‘ün attığı golle 1-0 öne geçerken, kaptan 45+2’de penaltıdan bir kez daha ağları sarsarak takımının soyunma odasına 2-0 önde girmesini sağladı.

Ancak ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen konuk ekip Konyaspor, 72’de Ismael Dimande ile farkı 1’e indirdi. Dakikalar 80’i gösterirken Sokol Cikalleshi ile beraberliği yakalayan Konyaspor, 84’te yine Arnavut golcünün kafayla attığı golle 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda Malatyaspor’un beraberlik çabası sonuçsuz kaldı ve Konyaspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Konya ekibi bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 30 yaparak Yeni Malatyaspor’la aynı puana ulaştı ve puan tablosunda rakibinin üzerine çıktı. Malatya temsilcisi ise, bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkartırken, Konyaspor üst üste ikinci maçını kazanmış oldu.

Öte yandan ligde 504. maçına çıkan Malatyaspor forveti Umut Bulut, ‘Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' rekorunu kırarken, takımının ilk golünde asisti yapan isim olmuştu.

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Stat : Yeni Malatya

: Yeni Malatya Hakemler : Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal Yeni Malatyaspor : Abdulsamed – Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, Adem

: Abdulsamed – Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, Adem Konyaspor : Eray – Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, Skubic

: Eray – Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, Skubic Goller : Dk.23- Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) – Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor)

: Dk.23- Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) – Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor) Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Yeni Malatyaspor) – Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)

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