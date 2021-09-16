Koyunlar, Cristiano Ronaldo’yu 6 milyon Sterlin değerindeki evden etti!

Yıllar sonra Manchester United'a geri dönen ve futboluyla eski günlerini aratmayan Cristiano Ronaldo'nun başı koyunlarla derde girdi...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’a transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, eski takımıyla rüya gibi bir geri dönüşe imza attı ancak, taşındığı evinde aradığı huzuru bulamadı. 6 milyon Sterlin değerinde, doğa içindeki 23 dönümlük bir villaya yerleşen Cristiano Ronaldo ve ailesi, evinin yakınlarındaki koyunların sesleri yüzünden uyuyamaz oldu. 36 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Georgina Rodriguez ve dört çocuğu, koyunların gürültüsü ve güvenlik korkusu nedeniyle 1 hafta içinde evden taşınma kararı aldı.

Ronaldo ve ailesi, eski bir Manchester United oyuncusunun yaşadığı 7 yatak odalı 3 milyon Sterlin değerindeki yeni bir villaya taşındı.

Konu hakkında The Sun’a konuşan bir kaynak, “Mülk güzel, engebeli araziler ve ormanlık bir alanda olsa da, sabahın erken saatlerinde çok fazla gürültü yapan koyunlar vardı. Arsanın karşısında ise halka açık bir patika bulunuyordu ve yol evin içine doğru gidiyordu. Ronaldo, maçlardan sonra dinlenmeye ve toparlanmaya çok önem veren gerçek bir profesyonel. Bu yüzden taşınmanın en iyi seçenek olduğuna karar verdi” dedi.

Ronaldo’nun Chesire’daki yeni evinde bir havuz, sinema odası ve 17 milyon Sterlin değerinde süper arabalarından bazılarını koyabileceği dört arabalık garaj bulunuyor. Güvenlik kameraları, elektrikli kapılar ve korumalar tarafından korunuyor. Emlakçılara göre, gece hayatından kısa bir yürüyüş mesafesinde olmasına rağmen, evi koruyan bahçeleri sayesinde mülk benzersiz özelliklere sahip.