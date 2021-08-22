Lukaku siftah yaptı; Chelsea, Arsenal’ı rahat geçti

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'i rahat bir oyunla 2-0 yenerken yeni transfer Lukaku golle başladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Yıllar sonra Chelsea’ye geri dönen Romelu Lukaku, Arsenal karşısında James’in asistiyle 15. dakikada çok rahat bir pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı: 1-0.

Rakibi karşısında çok üstün bir futbol sergileyen Chelsea, 35. dakikada Reece James ile durumu 2-0 yaptı. Sağ kanatta bomboş kalan İngiliz sağ bek, sert şutla kaleci Leno’yu çaresiz bıraktı.

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İkinci yarıda ise Chelsea birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadı. Arsenal’ın saman alevi gibi çabuk sönen baskıları da gol için yeterli olmadı.

Golsüz ve puansız Arsenal gelecek hafta Manchester City ile karşılaşacak. 6 puanlı Chelsea ise Liverpool deplasmanına çıkacak.