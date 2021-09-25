Maç izlerken hayatını kaybetti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor'un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Iğdır’a bağlı Çalpala köyünde yaşayan 33 yaşındaki Fatih Aksoy, TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor’un Bayrampaşa ile olan maçını izlemek için Çetin Emeç Stadyumu’na gitti. Maçın ilk yarısı oynanırken Fatih Aksoy, stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul’da vefat eden Fatih Aksoy’un cenazesi Iğdır’a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

Bu arada, Fatih Aksoy’un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.