MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (Süper Lig 27’inci hafta)

Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe Trabzonspor’u deplasmanda tek golle devirdi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan ve şampiyonluk yolunda yara alan sarı lacivertliler Abdullah Avcı ile birlikte 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’u Pelkas’ın golüyle devirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyduğu ilk yarıda Uğurcan Çakır’ı geçemedi. İkinci yarıda net fırsatları harcayan Trabzonspor sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Pelkas’ı durduramadı.

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KULÜBEDE MÜTHİŞ SEVİNÇ YAŞANDI

76’da hızlı gelişen atakta topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla müthiş bir şut çekti ve Uğurcan’ı avlayarak topu filelere gönderdi. Maçta kilidi açan Pelkas’ın golü sonrası sarı lacivertli kulübede Erol Bulut ile birlikte müthiş bir sevinç yaşandı.

82’de Trabzonspor’da sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortaya iyi yükselen Djaniny, kafayı vurdu. Top yere sekip yan direğe çarptı ve dışarıya çıktı.

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10 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Son bölümde yaptığı değişikliklerle 1 puanı kurtarmak isteyen Abdullah Avcı istediğini alamadı ve maç 1-0’lık skorla tamamlandı. 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren bordo mavililer 48 puanda kaldı.

Zorlu deplasmanda 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe ise 51 puana yükseldi. Kanarya hafta için Antalyaspor’u ağırlayacak, bordo mavililer ise Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Haftalar süren yükselişi sona eren Abdullah Avcı’nın takımı en son sahasında Galatasaray’a 26 Aralık Cumartesi günü oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuştu.

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İŞTE TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANAN ÖNEMLİ ANLAR…