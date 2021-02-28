MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (Süper Lig 27’inci hafta)

Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe Trabzonspor’u deplasmanda tek golle devirdi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan ve şampiyonluk yolunda yara alan sarı lacivertliler Abdullah Avcı ile birlikte 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’u Pelkas’ın golüyle devirdi.
Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyduğu ilk yarıda Uğurcan Çakır’ı geçemedi. İkinci yarıda net fırsatları harcayan Trabzonspor sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Pelkas’ı durduramadı.İlginizi ÇekebilirAhmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası patlama 'Uzaydan bile penaltı...'
KULÜBEDE MÜTHİŞ SEVİNÇ YAŞANDI
76’da hızlı gelişen atakta topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla müthiş bir şut çekti ve Uğurcan’ı avlayarak topu filelere gönderdi. Maçta kilidi açan Pelkas’ın golü sonrası sarı lacivertli kulübede Erol Bulut ile birlikte müthiş bir sevinç yaşandı.
82’de Trabzonspor’da sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortaya iyi yükselen Djaniny, kafayı vurdu. Top yere sekip yan direğe çarptı ve dışarıya çıktı.İlginizi ÇekebilirUğurcan Çakır yine devleşti!
10 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Son bölümde yaptığı değişikliklerle 1 puanı kurtarmak isteyen Abdullah Avcı istediğini alamadı ve maç 1-0’lık skorla tamamlandı. 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren bordo mavililer 48 puanda kaldı.
Zorlu deplasmanda 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe ise 51 puana yükseldi. Kanarya hafta için Antalyaspor’u ağırlayacak, bordo mavililer ise Kasımpaşa’ya konuk olacak.
Haftalar süren yükselişi sona eren Abdullah Avcı’nın takımı en son sahasında Galatasaray’a 26 Aralık Cumartesi günü oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuştu.İlginizi ÇekebilirFenerbahçe'de iki yıldız cezalı duruma düştü
İŞTE TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANAN ÖNEMLİ ANLAR…
- 90+6′ Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf topu sürükledi, sağ çaprazdan şutunu çekti top savunmadan döndü. Boşta kalan topa Hugo vurdu, meşin yuvarlak dışarıya gitti.
- 90+5′ Ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan’dan pası alan Samatta, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
- DİREKTEN DÖNDÜ! 82′ Sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortaya iyi yükselen Djaniny, kafayı vurdu. Top yere sekip yan direğe çarptı ve dışarıya çıktı.
- GOL! Pelkas Fenerbahçe’yi 76’ıncı dakikada 1-0 öne geçirdi. Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla müthiş bir şut çekti ve Uğurcan’ı avlayarak topu filelere gönderdi.
- 73′ Fenerbahçe’de Mert Hakan oyundan çıktı,Ozan Tufan oyuna girdi.
- Kullanılan serbest vuruşun ardından sağ kanattan Edgar Ie topla buluştu, ceza sahasına yerden çıkardı ama Vitor Hugo oluşan karambolde topa vuramadı.
- 69′ Nwakaeme sol kanattan topla birlikte içe kat etti, şutunu çekti ama top kaleci Altay’da kaldı.
- SARI KART! Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Djaniny’e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
- Fenerbahçe’de Mesut oyundan çıktı, Samatta oyuna dahil oldu, Thiam çıktı, Valencia girdi.
- 58′ Trabzonspor’da Ekuban ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonda Ekuban’ın elle oynadığını ifade etti. Ekuban kendisine yapılan müdahalenin daha önce olduğu yönünde itirazlarda bulundu
- SARI KART! Trabzonspor’un hızlı atağında Ekuban’ı düşüren Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Mert Hakan cezalı duruma düştü.
- 54′ Sağ kanattan kullanılan kornerde Sosa ortayı yaptı,ön direkte Gökhan kafayı vurdu, top kaleci Uğurcan’ın üzerine gitti.
- 50′ Sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, topu Ekuban’a kazandırdı. Ekuban sol çaprazda yerde kaldı, oyun devam etti.
- İkinci yarı Fenerbahçe’nin santra vuruşuyla başladı.
- İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ
- 45′ Nwakaeme’nin ceza sahası dışından çektiği şutta top, Serdar’dan döndü.
- 43′ Bakasetas’ın ara pasında sol çaprazda Djaniny topa yetişemedi.
- 38′ Djaniny’nin çektiği şutu Altay kurtardı. Bu arada maçın hakemi, Djaniny’nin meşin yuvarlağı elle kontrol ettiğini belirledi.
- YİNE UĞURCAN! 29′ Sol kanattan Szalai ortaladı, ceza sahası içinde Thiam kafayı vurdu, kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.
- UĞURCAN ÜST ÜSTE ÇIKARDI! 24′ Mert Hakan’ın ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan’dan döndü, Mesut topu geriye çevirdi, oluşan karambol sonucu Szlai şutunu çekti ama Uğurcan topu kornere çeldi.
- 22′ Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda sağ kanattan Ekuban topu ortaladı, arka direkte dar açıdan Nwakaeme şutunu çekti fakat top yandan dışarıya çıktı.
- NET KAÇTI! 10’Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sosa ortayı yaptı, Serdar Aziz’in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
- 9′ İlk 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe, topa daha çok sahip olan takım.Trabzonspor ise kontrataklarla golü bulmanın peşinde.
- SARI KART! Trabzonspor’da Caleb Ekuban, Osayi Samuel’e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.
- 5′ Fenerbahçe, Trabzonspor’a ön alan baskısı yapıp rakibinin oyun kurmasını engelliyor.
- Mücadele Trabzonspor’un santra vuruşuyla başladı.