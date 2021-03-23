Manchester City rekabeti başka boyuta taşıyor! Astrofizikçi arıyorlar…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, rakiplerine karşı avantaj elde etmek için yaptığı yeniliklere devam ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında eski astrofizikçi ve Hazine Politika Danışmanı Laurie Shaw’ı ‘Yapay Zeka Uzmanı’ olarak göreve getiren Manchester City’nin, bu ekibi genişletmek için hamlelerde bulunduğu öğrenildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, City’nin veri analizi alanında yeni işe alımlar yaptığı ve ekibe katılanların tamamının fizik konusunda uzmanlaşmış kişiler olduğu ortaya çıktı. Sadece saha içindeki başarılara değil, saha dışındaki yeniliklere de önem veren City, veri analizi konusunda ince eleyip sık dokuyor ve ekibine astrofizikçileri dahil etmek için işe alım yapmaya devam ediyor.

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Verilerin kullanımı, oyuncuların optik takibi -birden fazla kamera kullanan 3B teknolojisi- son yıllarda Avrupa’nın tüm elit kulüplerinin öncelik verdiği bir konu. Bu analizler sayesinde sahadaki oyuncuların her hareketini kaydederek, gol olasılıkları ve takımın gol şansının ne derece etkilendiği belirleniyor. Ancak teknoloji ve bilimin ilerleyişi, futbolda benzer gelişmelerin yaşanmasını sağlıyor.

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, bir satranç şampiyonu ve kodlama konusunda uzmanlaşmış bir astrofizikçiye sahip veri analizi ekibiyle çalıştı. Manchester City de 2019-20 sezonunda analiz ekibinin başındaki Lee Mooney’in ayrılmasının ardından, veri departmanı da yeniden yapılanma kararı almıştı.

GOOGLE İLE ÇILGIN İŞ BİRLİĞİ

City, rakiplerinden bir adım öne geçmek için teknolojiyle sıkı bir iş birliğine girişirken, Google ile birlikte yapay zeka konusu üzerinde de çalışmalar yapıyor. City Football Group Yöneticisi Brian Prestidge, Google ile yaptıkları projenin detaylarını verirken, maç sırasında teknik direktörün kararlarını etkileyecek derecede önemli bilgileri depoladıklarına dikkat çekti.

“Fizik temelli bir futbol simülasyonu yoluyla taktik kavramları test edebiliyoruz ve bir teknik direktörün kariyerini riske atacak kadar bu verilere güvenebilmesini sağlamaya çalışıyoruz.”

Konuyla ilgili kaynaklar, rakip takımın taktiklerini simüle etmenin ve oyuncularının ne yapacaklarına dair tahminde bulunmanın iddialı bir hamle olacağını belirtse de, maçların nasıl oynanacağına dair öngörülebilirlik konusunda etkili olabileceğine inanıyor. Bunun dışında City, birçok maçın görüntülerini saklayan ve bunları algoritmaları geliştirmek için kullanan küresel yazılım firması Acronis ile birlikte çalışıyor.