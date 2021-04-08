Marafona özür diledi: ‘Bazen korkunç ve anlaşılmaz maçlar olur’

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildiği maçın ardından kaleci Jose Marafona eleştirilerin odağı oldu. Yediği goller nedeniyle özellikle sosyal medyada linç edilen tecrübeli file bekçisi taraftardan özür diledi.

Rachid Ghezzal’ın golünde topa müdahale etmediği için eleştirilen Marafona, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bu da benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum” dedi.

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DAVIDSON VE TZAVELLAS’TAN DESTEK

Kaleci Marafona'ya takımın kaptanlarından Georgios Tzavellas ve golcü ismi Davidson yaptığı paylaşımlarla destek oldu. Futbolcular yaptıkları paylaşımda, “İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte” açıklamasında bulundu.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, kalesinde 40 gol görürken, 9 müsabakada da kalesini gole kapattı.