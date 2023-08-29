Mason Greenwood Beşiktaş’a transfer oluyor mu?

Manchester United'ın parlak yıldızı Mason Greenwood, yaşadığı skandalların ardından yeni bir başlangıç için Beşiktaş'ın kapısında.

Doğan GÜNDOĞDU

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Skorer bir oyuncu isteyen Şenol Güneş'e Mason Greenwood sunuldu. Kısa süre önce de siyah-beyazlı kulübe önerilen 21 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusunun transferi artık daha da yakın.

Altyapısından yetiştiği kulübü Manchester United, Greenwood'u yaşanan tartışmalar nedeniyle, taraftar ve medya tepkisinden de çekindiği için serbest bırakmaya hazırlanıyor. Oyuncunun önündeki opsiyonlardan biri Türkiye diğeri de Suudi Arabistan.

TECAVÜZ DAVASI DÜŞTÜ

Kız arkadaşına taciz, tecavüz ve darptan yargılanan Mason Greenwood, hapis de yattı.

Hakkındaki açılan dava ise geçen şubatta düştü. Ancak Beşiktaş yönetimi, hem Greenwood'un geçmişinin gündeme getirilmesinden hem de Aralık 2021'den bu yana futboldan uzak kalmasının performansını etkileme ihtimalinden endişe yaşıyor.

Yönetim, kararı Şenol Güneş'e bıraktı. Güneş'in kararına göre görüşmelere hız verilecek.

130 MAÇTA 36 GOL

Manchester United ile A Takım düzeyinde 130 maça çıkan Mason Greenwood, santrfor, kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynadı. Greenwood, 36 gol attı ve 12 asist yaptı.

İMZA PARASI İSTİYOR

Mason Greenwood, İngiltere'nin yeni süper yıldızı olmaya aday bir isimdi. Oyuncunun Manchester United ile 3.9 milyon Sterlin'lik kontratı bulunuyor. 21 yaşındaki yetenek, Beşiktaş'tan 2 milyon Euro imza parası istedi. Siyah-beyazlı yönetim, bonservisini alması şartıyla 2 milyon Euro garanti ücret önerecek.