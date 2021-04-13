Massimiliano Allegri’nin Cristiano Ronaldo raporu ortaya çıktı

İtalya Serie A’da son 9 sezondur mutlu sona ulaşan, ancak bu sezon lider Inter’in 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Juventus’ta, Massimiliano Allegri’nin Başkan Andrea Agnelli’ye sunduğu Cristiano Ronaldo hakkındaki rapor ortaya çıktı. La Repubblica’da yer alan habere göre Massimiliano Allegri’nin takımdan gönderilmeden önce verdiği raporda Cristiano Ronaldo’nun satılması gerektiğini bildirdiği belirtildi.

Portekizli yıldızın takımın gelişiminin önündeki en büyük engel olduğunu belirten Massimiliano Allegri’nin “Ronaldo’dan kurtulmalıyız. Takımın ve kulübün gelişiminin önünde büyük bir engel…” dediği öğrenildi. Ancak yüzyılın transferi olarak takıma dahil edilen Cristiano Ronaldo’dan vazgeçmeyen Andrea Agnelli’nin, Portekizli yıldız yerine İtalyan çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.

BİR YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Juventus’un başında beş sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan Massimiliano Allegri, 4 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası zaferi kazanmıştı. 53 yaşındaki teknik adam, 2019 yılında Juventus’tan ayrıldıktan bu yana takım çalıştırmadı. 2018 yılında Real Madrid’den 117 milyon Euro karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekizli yıldız ve Massimiliano Allegri, 1 yıl birlikte çalışmış, 2018-2019 yılında Juventus Serie A’da şampiyonluğa ulaşmıştı.