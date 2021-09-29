Mbaye Diagne açıkladı: ‘Kulüp veya Fatih Terim’le ilgili değildi’

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Teknik Direktör Fatih Terim'i hedef aldığı iddialarına yanıt verdi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, Senegalli forvet Mbaye Diagne basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Diagne, takımda 3 santrfor olduklarını hatırlatarak, “3 forvetiz ve oyunculara düşen görevler var. Biz de bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Biz buraya kazanmaya geldik, umarım da kazanarak ayrılacağız” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARIM…”

Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili gelen soruya Diagne, “Sosyal medyadaki paylaşımlarım kulüple veya hocayla ilgili olan bir durum değil. Futbolcular da birer insan ve duygusal taraflarımız var. Reaksiyon gösterebiliyoruz. Bu kulüple veya hocayla ilgili bir şey değil” yanıtını verdi. “Marsilya büyük bir kulüp” diyen Diagne, “Daha önce oynayan arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Ancak biz buraya işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik” ifadelerini kullandı.

“ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR”

Teknik direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkileri olduğunu kaydeden Diagne, “Antrenman öncesi ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben ve hocamız İtalyanca konuşuyoruz. Baba-oğul ilişkisi var aramızda” açıklamasını yaptı. Diagne son olarak şunları söyledi: “Biz daha önce de destek gördük, alışık olduğumuz bir durum. Gördüğümüz desteğe alışığız. Avrupa maçları ve lig maçlarında taraftarlarımız her zaman arkamızda oluyor.”

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