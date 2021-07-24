Mehmet Topal: Sergen hocam buraya gelmemi çok istedi

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde anlaşmaya vardığı ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı Mehmet Topal, bu akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Topal, “Yoğun bir antrenman programımız var. Takım halinde çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bu hazırlıkların karşılığını sezon içinde oynadığımız maçlarda alırız” dedi.

Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Josef de Souza'yla yeniden buluşması hatırlatılan Mehmet Topal, “Josef ile uzun zaman birlikte oynadık. Benim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Kardeşim gibi görüyorum kendisini. Beraber oynadığımız zaman istatistiksel olarak çok iyi performans ortaya koymuştuk. Ama maalesef bir algı operasyonuyla insanların kafasında farklı bir düşünce oluşturuldu. En iyi sezonlarımızdan birisini geçirmiştik o dönemde. Burada sahaya kim çıkarsa çıksın herkes birbiri için mücadele edecek ve takımın başarısı için elinden geleni yapmaya gayret gösterecek” diye konuştu.

“Sergen hocam buraya gelmemi çok istedi”

Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, “Sergen hocamla ilk görüştüğümde benim için çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene hocam beni çok istemişti ancak şartlar oluşmamıştı. Hocama çok teşekkür ediyorum, buraya gelmemi çok istedi. Sözleşmem de bitmişti. Benim tek istediğim şey bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve gücümün son damlasına kadar mücadele etmek” dedi. Şu anda 20 yaşındaki gibi heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, “Doğru söylemek gerekirse, 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım. Mükemmel tesislere sahibiz. Bundan yıllar öncesinde milli takımla 1 haftalık bir kamp yapma sürecimiz olmuştu. O günden bu güne çok değişiklik olmuş ve Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahibiz diyebilirim. Oynadığım takımlarda giydiğim formanın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım. Burada da aynısı olacak. Ben formasını giydiğim camiaların formasını sırtımda değil, başımın üzerinde taşımaya gayret gösterdim” ifadelerini kullandı.

“Maddiyata takılan birisi değilim”

Kariyeri boyunca beraber oynadığı en önemli ismin sorulması üzerine “Çok fazla maça çıktık. Dünyanın hemen hemen her yerinde oynama şerefi yaşadık. Bir isim vererek diğer arkadaşlara haksızlık etmek istemem. Çok özel ve güzel maçlarımız oldu” yanıtını veren Mehmet Topal, Beşiktaş'ın geçen yıl kazandığı şampiyonlukla ilgili olarak ise “Beşiktaş geçen sene şampiyonluğu hak etti. Takım olarak mükemmel bir özveri gösterip mükemmel maçlar çıkardılar. İnşallah aynı şampiyonluk bu sene de nasip olur” açıklamasını yaptı. Transfer döneminde kendisine yapılan daha yüksek tekliflere karşılık Beşiktaş'a geldiği de hatırlatılan deneyimli oyuncu, “Geçmişte yaptıklarımızdan dolayı maddiyata takılan bir insan olmadığımı bilen biliyor. Benim için başarı daha önemli. Paranın önünde gelir. Çok fazla şey konuşmadık maddi anlamda. Benim için başarı çok daha önemli” diyerek devam etti.

“Şampiyonlar Ligi, bu arenanın en yüksek platformu”

Beşiktaş'ın Eski Yöneticisi Reha Muhtar'ın kendisi hakkında söyledikleri hatırlatılan Mehmet Topal, “Buradan Reha Muhtar'a da teşekkür etmek istiyorum. Tatildeyken babası ufak biz kaza yaşamıştı. Ben de herkesin yapacağı şeyi yaparak yardım etmiştim. Kendisine, söyledikleri için teşekkür ederim. Ben oynadığım bütün takımlarda şampiyonluklar yaşadım. Kırılması zor bir rekor dediniz ama benim için önemli olan rekor değil, takımın başarısı. İnşallah tekrar şampiyonluk yaşarız ve bu da benim için güzel olur” dedi.

Şampiyonlar Ligi'yle ilgili olarak “Şampiyonlar Ligi bu arenanın en yüksek platformu ve her oyuncunun oynamak isteyeceği nokta. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel olacak. İnşallah orada da başarılı oluruz” ifadelerini kullanan başarılı oyuncu, son olarak basın mensuplarının da '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.