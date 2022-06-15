Merih Demiral için flaş iddia! Dev takas ile Premier Lig’e…

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren ve satın alma opsiyonu kullanılmayan milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus tarafından önemli bir takasta kullanılacağı iddia edildi.

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Milli futbolcu Merih Demiral’ın, kiralık olarak Atalanta’da geçirdiği sezonun ardından Juventus’a dönmeyeceği öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile Juventus, Merih Demiral’ın da dahil olduğu bir takas operasyonu gerçekleştirmek istiyor.

Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan İtalyan oyuncu Jorginho’yu kadrosuna katmak isteyen Juventus’un bu transfere karşılık Merih Demiral’ı takas için önerdiği ifade edildi.

CHELSEA TAKASA SICAK BAKIYOR

Haberde ayrıca; önceki sezonlarda Chelsea için vazgeçilmez bir oyuncu olan Jorginho’nun, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eskisi kadar önemli bir konumda görülmediği ve oyuncunun 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle Chelsea ile Jorginho’nun yollarının ayrılabileceği belirtildi. Merih Demiral’ı bir süredir takip eden Chelsea’nin de milli oyuncunun genç yaşı ve yüksek potansiyeli nedeniyle bu takasa sıcak baktığı yazıldı.

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasıyla çıktığı 42 maçta 2 gol 3 asist kaydederken, Jorginho Chelsea ile çıktığı 47 maçta 9 gol 4 asist katkısı verdi.