Mesut Özil sakatlığının son durumunu açıkladı

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı durumu hakkında açıklama yaptı.

Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, “Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler” diye konuştu.

