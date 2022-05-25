Mesut Özil’den Endonezya’da 100 milyon dolarlık anlaşma!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, ticari anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Endonezya'da franchise alan Özil'in, Türkiye ile ikili ilişkilerde köprü olması bekleniyor...

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Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Aralarında “Concave Southeast Asia” gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katıldı. Mesut Özi’lin sahibi olduğu “39 Steps Coffee” markası da franchise anlaşmasına imza attı.

Endonezya’ya giden yıldız futbolcu, bugün bu ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlanacak. Tecrübeli futbolcu yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.

Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor. Türkiye ile Endonezya’nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil’in en büyük hayran kitlesinin Endonezya’da olduğu öğrenildi.

ALİ KOÇ’TAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mesut Özil’in menajeriyle görüştüklerini söyleyen Başkan Koç, “İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut’u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal’dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil’in menajeri, daha önce yaptığı açıklamalarda yıldız futbolcunun sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini söylemiştği.