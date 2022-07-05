Milan Divock Origi transferini resmen açıkladı
Milan, Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest durumda bulunan Belçikalı Divock Origi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan serbest statüsünde olan Divock Origi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Liverpool ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Belçikalı golcü Divock Origi gelecek sezondan itibaren İtalya Ligi’nde boy gösterecek.
2026 yılına kadar sözleşme imzalanan Origi için resmi siteden ‘hoş geldin’ mesajı yayınlandı.
Geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 18 karşılaşmada görev alan Origi, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Official Statement: @DivockOrigi https://t.co/tIqImpddjT
Comunicato Ufficiale: Divock Origi https://t.co/DavAjoDHeK#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/yLjLrju31A
— AC Milan (@acmilan) July 5, 2022