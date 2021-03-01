Milan’a Hakan Çalhanoğlu ve Ibrahimovic’ten kötü haber

İtalya Serie A’da lider Inter’in 4 puan gerisinde yer alan Milan’a Zlatan Ibrahimovic’ten kötü haber geldi. Roma’yı 2-1 yendikleri maçın 56. dakikada sakatlanarak yerini Leao’ya bırakan İsveçli yıldız, 4 önemli maçta takımıyla birlikte sahada olamayacak.
Sol uyluk kasından sakatlanan 39 yaşındaki Ibrahimovic, 10 gün boyunda tedavi görecek.
Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da sol uyluğundan sakatlanarak Udinese maçını kaçıracak. İtalyan basını, Hakan’ın Verona maçında forma giyeceğini yazdı.
3 Mart Milan-Udinese
7 Mart Hellas Verona-Milan
11 Mart Manchester United-Milan (UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı)
14 Mart Milan-Napoli