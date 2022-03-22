Milano’da Eljif Elmas çekişmesi! Fenerbahçe’ye yarayacak…

İtalyan basını Milan'ın, Napoli forması giyen Eljif Elmas için devreye girdiğini ve bu transferde en büyük rakiplerinin İnter olduğunu yazdı.

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İtalya’da Napoli formasıyla gösterdiği performans nedeniyle devlerin radarına giren Eljif Elmas için yeni bir transfer iddiası ortaya ayıldı.

Fenerbahçe’den 2019 yılında 16 milyon Euro karşılığında Napoli’ye transfer olan ve özellikle bu sezon Spalletti yönetiminde performansını artıran 22 yaşındaki orta saha için iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

İtalya basınından Marca’nın haberine göre; iki Milano ekibi Milan ve Inter, yaz transfer döneminde Elmas için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Inter, onu takımdan ayrılması beklenen Nicolas Barella’nın veliahtı olarak görürken, Milan’da ise orta sahada Franck Kessie başta olmak üzere birkaç oyuncu takımdan ayrılacak olması nedeniyle orta saha transferinde Eljif Elmas isminin gündemde olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE’YE BONUS

Napoli’nin Elmas’ı kolay kolay satmayacağının altı çizilirken, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis’in 35 milyon Euro’nun altındaki tekliflere olumlu yanıt vermeyeceği iddia edildi.

Elmas’ın güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas’ın olası transferinden satışında yapılan sözleşmede yer alan madde nedeniyle 1.5 milyon Euro bonus elde edecek. Kuzey Makedonyalı oyuncunun Napoli olan sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek.

2019 yazında Fenerbahçe’den transfer olduğu Napoli’de 119 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, toplamda 10 gol atıp 8 de asist yaptı.