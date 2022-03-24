Milli maç hangi kanalda? Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Portekiz Türkiye maçı saat 22:45'te başlayacak ve TRT 1'de canlı yayınlanacak. Portekiz Türkiye maçı kadroları geçtiğimiz günlerde açıkladı, Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez aday kadroda yer aldı.

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A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off’unda oynayacağı mücadele için kritik gün geldi. Avrupa futbolunun önde gelen milli takımlarından biri olan Portekiz’e karşı mücadele edecek olan Türkiye, turu geçmesi halinde İtalya Kuzey Makedonya mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Portekiz Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Portekiz Türkiye maçı TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz naklen yayınlanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Portekiz ilk 11: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Guerreiro, Pereira, Moutinho, Silva, Fernandes, Jota, Ronaldo

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berkan, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha ve forvetler: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

KAZANIRSAK İTALYA KUZEY MAKEDONYA GALİBİ OYNAYACAĞIZ

Ay-Yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.