Mostafa Mohamed: Lakabım Anakonda

Süper Lig’in 27’inci haftasında lider Galatasaray BB Erzurumspor’u 2-0 mağlup etti. İlk 45 dakikada attığı iki golle maçı koparan ve yıldızlaşan Mostafa Mohamed maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Devre arası transfer olduğu Galatasaray’da parmak ısırtan bir performans ortaya koyan ve 5 maçta 5’inci golünü atan Mostafa Mohamed şu açıklamaları yaptı:

“Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli.”

Gol sevinçlerini anlatan Mısırlı futbolcu, “Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum” dedi ve lakabının “Anakonda” olduğunu sözlerine ekledi.