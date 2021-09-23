Muhammet Demir’in tarihe geçen golünü soyunma odasında anlatmış

Gaziantep FK'nın Medipol Başakşehir karşısında Muhammet Demir ile 9. saniyede kaydettiği gol, Süper Lig tarihinin en erken golü oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Muhammet Demir'in tarihe geçen golünün taktiğini maç öncesinde soyunma odasında anlattığı ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-Başakşehir maçı Türk futbol tarihine geçti. Ev sahibi takımın golcüsü Muhammed Demir, 9. saniyede Başakşehir filelerini havalandırmayı başardı.

Başlama vuruşunun ardından savunmadan gönderilen uzun topu, Figueiredo kafa pasıyla Muhammet'e indirdi. Ceza sahasında topu önüne alıp sert şutla kaleci Volkan Babacan'ı çaresiz bırakan Muhammet Demir, Gaziantep FK'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 9. saniyede atılan bu gol Süper Lig'de atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

‘SANTRAYA BAŞLARKEN HEMEN KOŞUYORSUNUZ VE UZUN TOP’

Gaziantep ekibi maçtan sonra sosyal medyadan, teknik direktör Erol Bulut’un takımla yaptığı konuşmayı paylaştı. Başarılı teknik adamın, Muhammet Demir’in kaydettiği golün senaryosunu soyunma odasında oyuncularına ilettiği ortaya çıktı.

Erol Bulut konuşmasında, “Arkadaşlar, santraya biz başlarken Mami, Joao, topu orta sahaya iade ettiğinizde hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibe göstereceğiz. Hücum! Hücum yapacağımızı rakip takım anlayacak ama bu sadece demekle olmuyor. En önemlisi, söylediğim gibi ilk saniyeden itibaren arkadaşlar %100 konsantrasyon istiyorum” ifadelerini kullandı.

Muhammet Demir’in rekor kırdığı o muhteşem golü ve öncesinde soyunma odamız! Erol Bulut; “Santraya biz başlarken, topu orta sahaya iade ettiğinizde Mami, Joao hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibimize göstereceğiz! HÜCUM!” pic.twitter.com/dYeELMj654 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 22, 2021