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Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği’nden istifa etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti.

Güncellenme: 14:19, 30/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği’nden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu’ndan istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

5 ŞUBAT’TA YENİ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevini bırakma kararının ardından ardından 5 Şubatt’ta yapılan seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa oturmuştu.

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Ahmet Nur Çebi Galatasaray Göztepe istifa Mustafa Cengiz
Yayınlanma Tarihi:14:14,