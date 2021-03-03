Mustafa Cengiz: Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'da tepkiler art arda geliyor. Maç sonrası Fatih Terim, Arda Turan, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den de sert sözler geldi.

‘KORKUMUZ VAR HAKEMİNDENDİ’

Özellikle VAR hakemi Cüneyt Çakır’a tepki gösteren Cengiz, ”Beni üzen şu oldu, biz tabii ki hocamızla da konuştuk. Ben olabilecek en ilgililerle de konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemindendi, ondan korkuyorduk açık konuşayım. Fiziki bir korku değil, demirden korksak trene binmeyiz.” dedi ve ekledi:

‘VAR’DAKİ GÖRMEYEN GÖZLER’

”Yapılacak çifte standartlar insanı korkutuyor. Bir insanın adalet duygusu şaşarsa, o olay bitmiştir. Adalet her şeyin temelidir. Maalesef VAR’daki görmeyen, kör gözler… Mostafa Mohamed’in kırmızı kartı utanç vesilesidir. Eve gitsin baksın, adam görmüyor bile.”

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‘PAMUĞU ÇIKARIYOR KAN YOK’

”Öbürü geliyor, çok profesyonelce, 2-3 kere santrforları da yaptı, kafasını sokuyor, kafasını tutuyor, yüzünü tutuyor, dudağı patlamış gibi pamuğu çıkarıyor kan yok. Ankaragücü’nü gerçekten tebrik ederim, helal olsun, ama bunlara gerek yok.’

‘ATAMIZIN DEDİĞİ GİBİ AHLAKLI OLUN’

”Siz gençliğe örnek olun, Atamızın dediği gibi ahlaklı olun. Ben bunu bazı futbolcular için söylüyorum, Ankaragücü ve camiası için asla demiyorum. Ben bir Ankaralıyım, tuttuğum, sempati duyduğum takımlardan biri. Bu takım en sonda da olmamalı.”

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‘VÜCUTTAN ELE GELİRSE PENALTI DEĞİL’

”Penaltı pozisyonunu da konuştum bu işin 1 numaralarıyla. Onlar görmemiş. Elini gösterdi hakem. Vücuttan top ele gelirse kurallara göre o penaltı değil. Faul işareti yapmadı. Acı olan, VAR hiç devreye girmedi. Mohamed pozisyonunda da girmedi.”

‘EY SERDAR TATLI! SEN BUNLARI İZLİYORSUN…’

”Ey Serdar Tatlı! Sen bunları izliyorsun, ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Zaten mutlu olduğunu hissedersem bir saniye orada durma. MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum.”