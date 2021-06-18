Mustafa Reşit Akçay yoğun bakımda tedavi altına alındı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi’ne yatırılırken tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu bildirildi. Akçay daha önce corona virüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.

KOCAELİSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU İFADELER KULLANILDI:

Kamuoyuna Duyurulur;

Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna Duyurulur;

Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/Ei9dJICd4W — Kocaelispor (@Kocaelispor) June 18, 2021

Süper Lig’de ilk olarak Trabzonspor’u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediye, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü’nde görev aldı.