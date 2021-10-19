N Kolay 43. İstanbul Maratonu “uçan tişörtlerle” tanıtıldı

7 Kasım 2021’de start alacak N Kolay 43. İstanbul Maratonu için tanıtım toplantısı düzenlendi. Maratonda koşacak sporcuların giyeceği 3 farklı renkteki özel tasarım tişörtler, dronelar tarafından gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlerleyen yıllarda gerek sporcu yetiştirme, gerek tesisleşme, gerekse uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda İstanbul’u çok farklı noktalara taşıyacağımıza ve hep birlikte bu muhteşem kentte olimpiyatlara ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

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N Kolay 43. İstanbul Maratonu için tanıtım toplantısı, Şişli'deki Swissotel'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu N Kolay İstanbul Maratonu'nun, dünyada iki kıta arasında koşulan tek yarış olduğu için eşsiz bir organizasyon olduğunu vurgulayarak “Bu şehrin detaylarını keşfetmenin belki de en güzel anı, en sağlıklı, en eğlenceli yollarından birisi, bu maratonun bir parçası olabilmek. İstanbul’da yaşayan herkes hayatında bir kez olsa bile, mutlaka o köprüden bence yürüyerek ya da koşarak geçebilmeli” dedi. İBB iştiraki Spor İstanbul olarak, 2 aylık dönemlerde, e-spor dahil, 19 branş ile yıl boyunca 100 bin çocuğa ulaştıklarını aktaran İmamoğlu, İstanbul'da 3-15 yaş arası her 200 çocuktan birinin İBB Spor Okulları'nda yer aldığı bilgisini paylaştı.

SPOR FEDERASYONLARINA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Çocukları ve gençleri, talebi düşük branşlara yönlendirerek anlara “olimpizm ruhunu” aşılamayı amaçladıklarının altını çizen İmamoğlu, farklı spor dallarını yöneten federasyonlara da şu çağrıyı yaptı:

“Bu noktada Atletizm Federasyonu’yla gerçekten uyumlu, değerli organizasyonlar yaptığımızı biliyorum. Ama diğer bütün federasyonlara da bu manada çağrımı yapmak istiyorum: Biz, İstanbul olarak, uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu konudaki tüm federasyonlarla iş birliği yapmayı dilediğimi, istediğimi beyan etmek istiyorum. Bu yönüyle her türlü imkanı hazırlamaya ve İstanbul’a en değerli organizasyonları kazandırmaya gönüllü olduğumuzu ifade edelim, istekli olduğumuzu ve kararlı olduğumuzu ifade edelim. Bu noktada destek olmaya hazırız. Atletizm Federasyonumuz ile bu tür projelere en etkin bir biçimde başladığımızı da müjdeleyelim.”

“OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

4-6 Kasım tarihleri arasında Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde “İstanbul Spor ve Maraton Fuarı”nın gerçekleştirileceğini duyuran İmamoğlu, “Bizi örnek almak isteyen Ufa, Sofya, Kazan, Sevilla, Varşova, Minsk, Üsküp gibi uluslararası maratonların organizatörlerini, deneyimlerimizi ve geçmişten gelen tecrübelerimizi görmek adına burada ağırlayacağız. İlerleyen yıllarda gerek sporcu yetiştirme, gerek tesisleşme, gerekse uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda İstanbul'u çok farklı noktalara taşıyacağımıza ve hep birlikte bu muhteşem kentte olimpiyatlara ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

“MUTLULUKTAN HAVAYA UÇARIM”

Konuşmaların ardından, maratonda koşacak sporcuların giyeceği 3 farklı renkteki özel tasarım tişörtler, “drone”lar tarafından gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı. Toplantı salonunda “uçan tişörtlerle” görsel bir şov yaşatan etkinlik, büyük beğeni topladı. Tişört tanıtımından sonra soru-yanıt bölümüne geçildi. İmamoğlu, ünlü spor yazarı Attila Gökçe'nin, “Erkeklerde dünya rekoru 2 saat 01 dakika. Eğer 2 saatin altında ilk koşulan maraton İstanbul’da olursa siz ne yaparsınız” sorusuna, “Vallahi mutluluktan havaya uçarım ama koşan kimse, onu mutlak İstanbullu yaparız diye düşünüyorum. Güzel bir şey. Onu ev sahibi yaparız, ödüllendiririz. Güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi kafaya taktık vallahi, ‘Nasıl olacak? Olur mu' diye arzu ederim tabii ki” yanıtını verdi.

23 ELİT TÜRK ATLET MARATON KOŞACAK

Törende; Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca da birer konuşma yaptı. Onur, organizasyonla ilgili detayları aktarırken; Çintımar, maratona katılacak elit atletlerle ilgili bilgiler paylaştı. Çintimar, 8 yıl önce maratona Türkiye'den katılan 2 elit atlet olduğunu, bu rakamın N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda 23'e çıktığını vurguladı. Adaca ise maratonun sloganını, “İstanbul'a bakın, koşmaya bakın” olarak belirlediklerini ifade etti.

HALK KOŞUSUNA 20 BİN KİŞİ KATILACAK

N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 7 Kasım 2021 Pazar günü start alacak. Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu; 42 kilometre ve 15 kilometre kategorilerinde yine sınırlı sayıda katılımcı ile koşulacak. Maraton kapsamında 8 kilometrelik halk koşusu da gerçekleştirilecek. 42 Organizasyonda 9000 kişilik bir ekip ile birlikte 1500 kişilik de gönüllü görev alacak. Maratonda; 100’den fazla ülkeden, 42 kilometre kategorisinde 5.000 (50'si elit), 15 kilometre kategorisinde 15.000 olmak üzere toplam 20.000 çipli koşucu yer alacak. Halk Koşusu'nda ise 20.000 İstanbullu ter dökecek.