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Netflix’ten Fatih Terim belgeseli! ‘Topun olduğu yerde pozisyon aldık’

Netflix Türkiye Twitter hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir belgesel yayınlanacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adam sürpriz açıklamaya 'Kameraları, ışıkları hazırla başlıyoruz...' diyerek yanıt verdi.

Güncellenme: 13:33, 14/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Netflix’ten Fatih Terim belgeseli! ‘Topun olduğu yerde pozisyon aldık’

Dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye Twitter hesabı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in belgeselini yayınlayacağını duyurdu. Dünya üzerinde sporcular için yaptığı belgesellerle dikkat çeken Netflix, Türkiye’deki ilk ismi Fatih Terim olark belirledi. Internet üzerinden abolenik yayıncılığı yapan Netflix, Türkiye’deki ilk belgeseli Fatih Terim için yapacak.

Süper Lig’de son hafta müthiş bir şampiyonluk yarışı heyecanı yaşayan Galatasaray’da kader maçına 1 gün kala Netflix Türkiye’den sürpriz bir paylaşım yapıldı.

Ünlü dizi ve film platformu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı tecrübeli teknik adam da bu tweeti alıntılayarak şu yanıtı verdi: Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz…

Kısa sürede binlerce beğeni alan bu açıklama sonrası Galatasaray taraftarları yayınlanacak belgesel için heyecanla beklemeye başladı.

Yayınlanma Tarihi:13:24,