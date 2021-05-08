Neymar’dan dört yıllık imza

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar’ın sözleşmesini uzattı. Gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek olacak 29 yaşındaki futbolcu ile PSG, 2025 yılına kadar mukavele imzaladı. Neymar, Fransız kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada “Paris Saint Germain’de kaldığım için çok memnunum. Bu kadrosunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Neymar, 2019 yılında eski takımı Barcelona’ya geri dönmek istediğini açıklamış, ancak Paris Saint Germain ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesinin ardından bu isteğinden vazgeçmişti. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin de Neymar’ın geri dönmesini istediği biliniyordu. Barcelona’nın bu yaz transfer döneminde Neymar için Paris Saint Germain’e 100 milyon Euro’luk bir teklifte bulunacağı iddia edilmişti.

2017’de Barcelona’dan 222 milyon Euro’ya dünya transfer rekoru kırarak Fransız devine gelen Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.