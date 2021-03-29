Nihat Özdemir ’12 bin kişi bekliyoruz’ dedi sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım’ın G grubu 3’üncü maçında Letonya ile Salı günü Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı. Alınan bu flaş kararın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen yaklaşık 12 bin kişinin stada alınacağını açıklayan Özdemir, ‘Bu sadece milli maç için alınan bir karar’ dedi.

‘BU BAŞLANGIÇ OLSUN’

Milli maça seyirci alınması kararını değerlendiren Özdemir “Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya maçı bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de Milli Takım’ın yanında olmasını istiyoruz. Sağlık kuralları içerisinde seyirci alacağız. 12 bin civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz” dedi.

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29 MAYIS’TAKİ FİNALLER…

Süper Lig’de seyirci olmasını bekleyen taraftarların beklentisinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir “Bu sadece milli maç için alınan karar. İnşallah disiplin içerisinde burayı da tamamlarsak, yolumuz açık olur. 29 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi Finali ve Türkiye Kupası Finali var. Bunları düşünerek, kararlar almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Nihat Özdemir’in seyirci açıklamasının ardından sosyal medyada gündem yine covid-19 yasakları oldu. İşte Nihat Özdemir’in açıklamalarından sosyal medya yansımaları…

Süper Lig maçlarına seyirci alınması için neden ligin son haftaları beklendi? Vaka sayıları Ocak ayında çok daha düşükken maçların seyircili oynanması gündeme gelmemişken bugünlerde bunu dile getirmek sağlıkçıların emeğini yok saymaktır. Sağlık her şeyden önemli #MilliTakımTGRT — ProfesorBJK (@profesorbjk1903) March 28, 2021

Miili maçta %15 seyirci kararı lig için deneme niteliğinde.Bu karar Galatasaray-Beşiktaş maçına %30 seyirci demek.Şimididen bişeyler yapsanız mı acaba @Besiktas — MAMAK KARTALI (@EyPiDemm) March 28, 2021

Şaka gibi okulların açılması söz konusu dahi değilken maçlara seyirci alınıp alınamayacağını tartışıyorlar pic.twitter.com/IiOKVbci0t — Gülsüm (@Gulsuum__) March 28, 2021

Ligde seyircili oynatılmaya başlanacaksa, kesinlikle her iki takıma da eşit seyirci hakkı verilmesi gerekiyor. Ligin büyük bölümü bitmişken aksi düşünülemez, kabul edilemez. Adaletli olun.#MilliTakımTGRT — Bülent USLU (@bulentuslu1903) March 28, 2021

Türkiye Letonya maçına 9.000 seyirci alınacakmış şimdi duydum. İnanılmaz saçma bir karar. O zaman neden işletmeler kapalı, 65 yaş üstü eve hapis, gece 21 den sonra sokağa çıkmak yasak? Keyfi bir futbol maçı için alınmış anlamsız bir karar.

Boşuna mı evdeyiz biz? — Hakan Hatipoğlu (@HakanHatipoglu) March 28, 2021

21:00'da sokağa çıkma yasağı var!

65 Yaş üzeri sokağa çıkamıyor!

İşletmeler yarı açık yarı kapalı!

Cumartesi-Pazar ne yaşandığı belli değil!

Türkiye-Letonya maçına 9.000 seyirci alınacak.. Tweet bu kadar. — kemaldiren (@kemaldirenoff) March 28, 2021

Türkiye Futbol Federasyonu: “Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yüzde 15 kapasitesi kadar seyirci alınacaktır.”

Oysa günlük vak’a sayısı 30 bini geçti… #Covid-19 — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) March 28, 2021