Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nihat Özdemir ’12 bin kişi bekliyoruz’ dedi sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi gelen tepkilere rağmen 12 bin kişinin stada alınacağını açıkladı.

Güncellenme: 09:29, 29/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Nihat Özdemir ’12 bin kişi bekliyoruz’ dedi sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım’ın G grubu 3’üncü maçında Letonya ile Salı günü Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı. Alınan bu flaş kararın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen yaklaşık 12 bin kişinin stada alınacağını açıklayan Özdemir, ‘Bu sadece milli maç için alınan bir karar’ dedi.

‘BU BAŞLANGIÇ OLSUN’

Milli maça seyirci alınması kararını değerlendiren Özdemir “Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya maçı bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de Milli Takım’ın yanında olmasını istiyoruz. Sağlık kuralları içerisinde seyirci alacağız. 12 bin civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz” dedi.

İlginizi ÇekebilirGel bakalım Letonya! Hesap vakti...Gel bakalım Letonya! Hesap vakti...

29 MAYIS’TAKİ FİNALLER…

Süper Lig’de seyirci olmasını bekleyen taraftarların beklentisinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir “Bu sadece milli maç için alınan karar. İnşallah disiplin içerisinde burayı da tamamlarsak, yolumuz açık olur. 29 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi Finali ve Türkiye Kupası Finali var. Bunları düşünerek, kararlar almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 28 Mart tablosuSon dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 28 Mart tablosu

Nihat Özdemir’in seyirci açıklamasının ardından sosyal medyada gündem yine covid-19 yasakları oldu. İşte Nihat Özdemir’in açıklamalarından sosyal medya yansımaları…

A Milli Takım Atatürk Beşiktaş Dünya Kupası Futbol Galatasaray Letonya Nihat Özdemir Olimpiyat Sağlık Şampiyonlar Ligi sosyal medya Süper Lig TFF Türkiye Türkiye Kupası tweet
Yayınlanma Tarihi:07:57,