Nwakaeme’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama! En az 2 hafta…

Trabzonspor'da Nwakaeme'den üzücü haber geldi. Fenerbahçe maçında sakatlanan Nijeryalı yıldız en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig’in 9. haftasında 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında sakatlanan ve ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu Nwakaeme’nin durumu belli oldu. Nwakaeme’nin en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak.

Bordo mavili kulüp resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.