Okan Buruk hayaline kavuştu

Ocak 2021'den bu yana takım çalıştırmayan Okan Buruk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı 1 dakikalık telefon görüşmesinin ardından kulübeye dönüyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’daki gergin bekleyiş noktalandı ve belirsizlik sona erdi. Başkan Dursun Özbek “Yabancı mı yerli mi?”, “Okan Buruk mu Fatih Terim mi?” tartışmalarına yaklaşık 1 dakika süren telefon görüşmesinin ardından noktayı koydu.

Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı camiada büyüyen, parlak futbolculuk kariyerini teknik direktörlük döneminde kazandığı kupalarla taçlandıran 48 yaşındaki Buruk, para konuşmadan görevi kabul etti. Domenec Torrent ile yolların resmen ayrılmasından sonra Buruk işbaşı yapacak.

14 YERLİ HOCADAN BİRİ

Yurtdışında tatilde olan Okan Buruk'un, Özbek ile telefonda yaptığı görüşmede “İsterseniz ilk yıl performansa dayalı sözleşme yapalım. Sonrasına bakarız” dediği öğrenildi. Yönetimin, bu teklife karşın başarılı hocaya garanti ücret vereceği ancak rakamın daha sonra belirleneceği öğrenildi.

Babası fanatik bir Galatasaraylı, idolü Diego Armando Maradona olan; Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden kuşağın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Okan Buruk, lig tarihinin şampiyonluk yaşayan 14 yerli hocasından biri…

OKAN BURUK’UN GELMESİ TRANSFER DEMEK

Düşük maliyetli teknik kadro, Galatasaray için futbolcu transferine daha fazla kaynak ayırmak demek. Buruk ve ekibine büyük olasılıkla TL üzerinden ödeme yapılacak. Bu da bütçeyi rahatlatacak. Yönetimin özellikle orta sahaya, takıma güç katacak 2 önemli oyuncu transfer etmesi bekleniyor.

OKAN BURUK: KENDİME YAKIŞTIRIYORUM

Okan Buruk, NTV'de yayınlanan, sunuculuğunu Emek Ege'nin yaptığı Kırılma Anı programında Galatasaraylılığı ve hayalleri ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

“11 yaşında bu takımın içine girmiş, çocukluğu, ailesi Galatasaraylı olan, oğlu Galatasaray'ı tutan, Galatasaray'ın efsane oyuncularından biri olduğumu düşünüyorum. Süper Lig'de çok takım çalıştırdım. Birçok şekilde rakip olduğum Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum hem kendime yakıştırıyorum. İnşallah bir gün olur. Bu, benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok isterim. Kendimi bu anlamda hazır hissediyorum. Olursa tabii ki seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim.”