Oktay Derelioğlu: Sistemsizlik sistem olmuş

BEŞİKTAŞ'IN, Avrupa'da en çok gol atan oyuncusu olan, A Milli Takım formasıyla da 7 kişiyi çalımlayıp Belçika'ya attığı gol unutulmazlar arasına giren Oktay Derelioğlu, SÖZCÜ'ye samimi açıklamalarda bulundu. Türkiye'de futbolun gelişiminin kesinlikle tesadüfler üzerinden ilerlediğini dile getiren genç teknik adam, “Hem milli takımların yaş gruplarını hem de liglerimizdeki takımların son 5 yılını araştırın. Türk futbolunu hangi sistem üzerine oturtabiliriz?” dedi.

YABANCI KURALINA BAKIN!

SIKINTILARI dile getiren Derelioğlu, “Yok öyle bir sistem. Sistemsizlik üzerine kurulmuş bir sistem var. Altı doldurularak gelen hiçbir şey yok. En basit örneğini sorarsanız, cevabım yabancı kuralı olur. Bir kural nasıl bu kadar çok değişir? Bir kural uyguluyorsan bunun meyvesini ancak uzun vade sonunda alırsın. Bu, futbolumuza zarar veriliyor” ifadelerini kullandı. Avrupa'daki başarısız sonuçların, ülke puanını da çok düşürdüğüne dikkat çeken Derelioğlu, şöyle devam etti:

KULÜPLER ŞİRKETLEŞMELİ

“HER şey için geç kaldık. Bunu; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer takımlar için de söylüyorum. Bizde transfer mayıstan sonra yapılıyor. İyi planlaması olan bir takım sezon bittiğinde transfer yapmaz, tatile gider. İç ve dış transfer sezon içinde yapılır. Pazardaki çürük malları almanın ne anlamı var? Kulüpler kesinlikle şirketleşmeli. Ülkemizde haziranda kongre yapılıyor. Başkan yok, hoca yok. Tabii transfer yapamazsın. Bu bile büyük handikap.”

BİRİLERİ BENİ DİNLEYECEK

“GELECEK konusunda karamsarım, çünkü arkam yok! Kimse desteklemiyor, tırnaklarımla kazıyarak geliyorum. Futbolculuğumda da öyleydim. Bir şekilde Oktay Derelioğlu gümbür gümbür gelecek. Birileri beni dinleyecek. Kendimin doğru olduğuna inanıyorum, boş değilim. Şans verilirse bunu da göstereceğim. Televizyonlarda yorumculuk da yaptım. İstediğin kadar konuş, ürettiğin kadar varsın. Üretmezsen yoksun. Üretmek de sahada olur.”

SENİ GÖRMEK İSTERLERSE GÖRÜYORLAR

ALT liglerde 6-7 takım çalıştırdığını söyleyen Derelioğlu, “Hep çok zor şartlardaki takımlara gittim. Oralarda da oynattığım futbolla başarılı olduğumu düşünüyorum. Alt ligleri basamak olarak gördüm. Ama yanlış düşünmüşüm. Türkiye'de bir şekilde seni görmek isterlerse görüyorlar. Bu nedenle artık sadece Süper Lig ve 1. Lig'de çalışma kararı aldım. Bu liglerde yayın olduğu için oynattığım futbolu herkese gösterebilirim” dedi.

SERGEN YALÇIN ÇOK BAŞARILI

“GEÇEN sezon başını düşünün. PAOK maçını mesela. Çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı Beşiktaş. Ancak kötü gidişat bitti ve sezon sonunda da çifte kupa geldi. Bu, kesinlikle teknik direktör başarısıdır. Sergen Yalçın'ı çok başarılı buluyorum. Sezon sonuna doğru Aboubakar'ın mali konular nedeniyle oynatılmadığı konuşuldu. Eğer Aboubakar oynasaydı, şampiyonluk gol averajına kalmaz, daha erken gelirdi.”