Omar Elabdellaoui için kök hücre ve kornea operasyonu planı

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye'deki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.

Elabdellaoui için şu an ilk olarak kök hücre nakli, ardından da kornea operasyonu planlanıyor.

29 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci, Liv Hospital ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor.

Norveçli futbolcu, bugün ABD'den dönerek Florya'da takımı ziyaret etti.

TAKIMI ZİYARET ETTİ

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui bugün takımı ziyaret etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Elabdellaoui, hocası ve takım arkadaşlarıyla sohbet etti.