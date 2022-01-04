Önder Karaveli: ‘Semptom gösterince takımdan ayırdık’

Antalyaspor Süper Kupa maçı öncesi konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Süper Kupa’nın ilk sahibiyiz. Camiamıza bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. İzleyenlere güzel bir maç sunmak istiyoruz" dedi. Karaveli, takımdaki Covid vakalarına dair de konuştu.

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Beşiktaş U19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, futbol A takımın Turkcell Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karaveli, kupayı müzelerine getirmek istediklerini belirterek, “Öncelikli olarak hocamızın nezdinde Antalyasporlu hocalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hocamıza da kulüplerimizle ilgili söylediği şeyler için teşekkür ediyorum. Biz, Beşiktaş olarak hem şampiyon hem de kupa şampiyonu olarak buradayız. Elimizdeki bütün oyuncularımızla bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa katmak için mücadelemizi vereceğiz. Oyun ile ilgili neler yapılması gerekiyorsa sahip olduğumuz oyuncularla bunu ortaya koyacağız. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın da maç bittiğinde Beşiktaş’ı seven herkese bu kupayı hediye etmek istiyoruz” dedi.

“SEMPTOM GÖSTERİNCE TAKIMDAN AYIRDIK”

Siyah-beyazlı ekipte açıklanan pozitif vakalarla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Karaveli, oyuncularının sağlıklarıyla ilgili endişe duyabileceklerini belirterek, oyun ile ilgili bir endişe duymadığını belirtti. Karaveli konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“En son haber Topal ile ilgili durumdu. Semptom gösterdi ve durum yükselince onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul’da bırakma sebebimiz, hem onları takip etmek hem de geride kalan oyuncularımızı korumaktı. Dünyada çok yükselmeye başladı, Türkiye’de de hızlıca yükseliyor. Biz de nasibimizi aldık. Biraz daha dikkatli olunabilirdi. Sadece sağlıkla ilgili konularında endişe duyarız. Yarın ile ilgili bir endişe yaratmıyor. Oyuncularda da yaratmayacaktır. Oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. U-19 takımımızdan oyuncuları, kadroya kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri de giderek artıyor. Bu tip krizlerden büyük fırsatlar doğabilir. Bu şansı doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Onlar hak ettikleri için buradalar.”

“KULÜBÜN İÇİNDE KALACAĞIM”

Önder Karaveli, yöneticilerin teknik direktör konusunda vereceği karar ile ilgili düşünmediğini ve kulübün içerisinde kalmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirterek, “Beşiktaş Kulübü ile sözleşmem var ve her maç bittiğinde ben kulübün içerisinde kalacağım için bunu düşünmedim. Hangi pozisyonda kalacağımı ile ilgili ise bunu önemsemediğimi defaatle söyledim. Beşiktaş Kulübünün değerli bir parçası olarak, ülke futbolu için çaba sarf eden birisi olarak bu konuyu düşünmedim ve bu durumdan çok rahatım” şeklinde konuştu.

“U19’DAN GELEN OYUNCULAR”

U19’dan gelen 4 oyuncunun elde ettikleri şansı iyi kullanacağını söyleyen Önder Karaveli, “U19 Akademi Takımımızdan dört oyuncumuz bizimle. Onlar sayıyı tamamlamak için değil oyunu tamamlamak için buradalar. Bu tip krizlerden güzel fırsatlar doğar. Genç oyuncularımızın şanslarını iyi kullanacaklarını düşünüyorum. Oynama ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Rakibimizde de vakalar var. Vakalar arttıkça sezon içinde nasıl şekilleneceğimizi göreceğiz. Genç oyuncular takımın bir parçası olabileceklerini kanıtladıkları için buradalar. Hangi pozisyonda görev yapacağımı düşünmüyorum. Beşiktaş'ta oyunu ve oyuncu geliştiren bir parça olarak göreve devam edeceğim. Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkede olmak bizler için farklı bir tecrübe olacak. Güzellikleri yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

ATIBA: “MAÇA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM”

Siyah-beyazlı oyuncu Atiba Hutchinson ise, “Önemli bir maç olacak. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Buradan güzel bir oyun sonunda zaferle ayrılmak istiyoruz. Özel ve önemli bir maç. Her şeyimizi vereceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Pandemi zor bir durum. Futbolcular olarak profesyonel olmak zorundayız. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu. Umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur ve bu zor süreci atlatırız. Sadece yarınki maça odaklanmış durumdayım. Sezonun geri kalanında takıma faydalı olmayı istiyorum. Gelecek için zamanı geldiğinde düşünürüm. Burada olmak güzel. Bu ülkede Dünya Kupası da oynanacak. İyi bir prova olacaktır. Misafirpervelikten memnunuz. Antrenmanda sahayı da göreceğiz. İki ekip güzel bir maç yapacak. İyi bir maç olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.