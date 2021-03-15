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Pele sonunda gerçeği kabul etti! Ronaldo’ya tebrik

Futbolculuk kariyerinde 757 gol atan Pele, Cristiano Ronaldo'nun kendisini geçtiğini 2,5 ay sonra kabullenebildi! 80 yaşındaki Brezilyalı efsane, Ronaldo'yu tebrik etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:59, 15/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Pele sonunda gerçeği kabul etti! Ronaldo’ya tebrik

Avrupa futbolunun son 12-13 yılına Lionel Messi ile birlikte damga vuran Cristiano Ronaldo, Cagliari maçında hat-trick yaparak kariyerinde 770 gole ulaştı.

Ronaldo, 3 Ocak’ta oynanan Udinese maçında attığı 2 golle 758 gole ulaşıp, 757 gol atan Pele’yi geçti. Futbol tarihinin en golcü ikinci ismi olan Portekizli oyuncuya birçok tebrik gelirken, Brezilyalı Pele kendisinin 1283 gol attığını iddia ederek Ronaldo’nun kendisini geçtiğini reddetti.

Brezilyalı efsane, Instagram profil bilgilerinde güncellemeye gitmiş ve “1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu” yazmıştı.

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Dün akşam ise Cagliari-Juventus maçının ardından Pele, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ronaldo’yu tebrik etti. Brezilyalı efsane, Ronaldo ile birlikte olan fotoğrafını, “Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum” notuyla paylaştı.

Ronaldo bu sezon çıktığı 23 Serie A maçında 23 gol atıp 2 asist yaptı.

 

Avrupa Cagliari Cristiano Ronaldo Futbol Instagram Juventus Lionel Messi oyuncu para tweet Twitter Udinese
Yayınlanma Tarihi:12:58,