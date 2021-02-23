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Ronaldo 14 sezon üst üste 25 gol barajını aştı

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Crotone'u konuk etti. Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Güncellenme: 01:09, 23/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Ronaldo 14 sezon üst üste 25 gol barajını aştı

Mücadelenin 38. dakikasında Cristiano Ronaldo, Alex Sandro’nun yükselttiği topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Portekizli süperstar, 45+1. dakikada bu kez Ramsey’in ortasında yine kafayı vurarak ilk yarının 2-0 Juventus lehine sonuçlanmasını sağladı.

Cristiano Ronaldo üst üste 14. sezon 25 gol barajına ulaştı. Crotone karşısında 45 dakikada yıldızlaşan Cristiano Ronaldo, böylece Serie A’daki 19 takıma da gol atmış oldu. Cristiano Ronaldo, Serie A’da 70 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak bir alanda daha rekor kırdı.

22 FARKLI TAKIMA GOL ATARAK REKOR KIRDI

Cristiano Ronaldo, sadece 3 senedir forma giydiği Serie A’da 22 farklı takıma gol atarak bu alanda da bir rekor kırdı. İkinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koyan ve maçın hakimi olan Juventus, 66. dakikada Weston McKennie’nin golüyle skoru belirledi: 3-0.

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Milli futbolcumuz Merih Demiral, maçta 90 dakika başarıyla görev yaptı. Bu sonucun ardından Juventus 45 puana yükselerek 1 maç eksiğiyle lider Inter ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi. Crotone ise 12 puanla son sıradan bu hafta da kurtulamadı.

Serie A’da Juventus iç sahada üst üste beşinci kez kazandı.

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