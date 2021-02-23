Ronaldo 14 sezon üst üste 25 gol barajını aştı

Mücadelenin 38. dakikasında Cristiano Ronaldo, Alex Sandro’nun yükselttiği topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Portekizli süperstar, 45+1. dakikada bu kez Ramsey’in ortasında yine kafayı vurarak ilk yarının 2-0 Juventus lehine sonuçlanmasını sağladı.

Cristiano Ronaldo üst üste 14. sezon 25 gol barajına ulaştı. Crotone karşısında 45 dakikada yıldızlaşan Cristiano Ronaldo, böylece Serie A’daki 19 takıma da gol atmış oldu. Cristiano Ronaldo, Serie A’da 70 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak bir alanda daha rekor kırdı.

22 FARKLI TAKIMA GOL ATARAK REKOR KIRDI

Cristiano Ronaldo, sadece 3 senedir forma giydiği Serie A’da 22 farklı takıma gol atarak bu alanda da bir rekor kırdı. İkinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koyan ve maçın hakimi olan Juventus, 66. dakikada Weston McKennie’nin golüyle skoru belirledi: 3-0.

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Milli futbolcumuz Merih Demiral, maçta 90 dakika başarıyla görev yaptı. Bu sonucun ardından Juventus 45 puana yükselerek 1 maç eksiğiyle lider Inter ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi. Crotone ise 12 puanla son sıradan bu hafta da kurtulamadı.

Serie A’da Juventus iç sahada üst üste beşinci kez kazandı.

SEN İNSAN DEĞİLSİN RONALDO pic.twitter.com/n1A4RQaOsI — Maçkolik Caps (@capsmackolik1) February 22, 2021

Ronaldo 10 sene daha oynarım der gibi koşuyor, gol arıyor, bitiriyor. Çok garip bir adam cidden, dünya gözüyle böyle topçu çok zor görürüz. — Umut Can Zozik (@umutcanzozik) February 22, 2021

Sene 2038, Cristiano Ronaldo’nun golüyle Juventus farkı 2ye çıkarıyor. Agalar bu adam futbolu bırakmaz söyleyeyim size — Sercan İmrek (@imrek_sercan) February 22, 2021