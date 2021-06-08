PSG’den Barcelona’ya bir çalım daha! Wijnaldum’a çılgın teklif

Paris Saint Germain (PSG) ile Barcelona, bir transferde daha karşı karşıya geldi. 2017 yılında Barcelona’nın yıldızı Neymar’ın 222 milyon Euro gibi akıl almaz serbest kalma maddesini ödeyerek Brezilyalı forveti kadrosuna katan PSG, şimdi de Georginio Wijnaldum transferinde İspanyol devine çalım atmak üzere… PSG Başkanı Nasır el-Halifi, Wijnaldum transferi için kesenin ağzını açtı.

Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve Barcelona’nın transfer etmek istediği Wijnaldum için PSG de devreye girdi. Uzun süredir Katalan ekibinin takibinde olan Hollandalı yıldızın, Ronald Koeman’ın ekibine katılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son anda devreye giren PSG, Wijnaldum’a Barcelona’nın çıkamayacağı kadar yüksek bir ücret teklif etti.

ÇILGIN RAKAM!

Hollanda gazetesi De Telegraaf’ta yer alan habere göre PSG, Wijnaldum’a yıllık 10 milyon Euro’dan fazla bir teklifte bulundu. Haberde, bu rakamın Hollandalı yıldızı, PSG’de en fazla ücret alan isimler arasına sokacağı belirtildi. Wijnaldum’un böylece yıllık ücrette Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Presnel Kimpembe gibi takımın yıldızlarından daha fazla kazanacağı ifade edildi.

Newcastle United’dan 2016 yılında 27.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’a transfer olan Wijnaldum, İngiliz ekibinde 5 yılda çıktığı 237 maçta 22 gol atarken, 16 da asist yaptı. Hollanda Milli Takımı formasını 75 kez terleten Wijnaldum, 22 gol kaydetti.

Barcelona yönetiminin, Wijnaldum’a PSG’nin önerdiği ücreti veremeyeceği, bu nedenle de bir başka Hollandalı yıldız Memphis Depay transferine ağırlık vermeye hazırlandığı da haberde yer aldı.