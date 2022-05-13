‘Rambo Okan’ köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti

Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Boğaz Köprüsü'nde asılı olan Trabzonspor bayrağını üçüncü denemesinde kesti.

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Fenerbahçe taraftarı ‘Rambo Okan’ günlerdir İstanbul boğazındaki Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunmuş, ancak güvenlik güçleri tarafından engellenmişti.

Daha önce iki kez bayrağı kesmek üzereyken gözaltına alınan ‘Rambo Okan’ lakaplı Okan Güler, üçüncü kez gece geç saatlerde gittiği köprüde bu kez bayrağı kesti.

Trabzonspor bayrağını kestiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Okan Güler’in görüntüleri kısa sürede viral hale geldi.

İNTİHAR ETMEYE KALKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Rambo Okan, sonrasında intihar etmeye kalktı. Polis ekiplerinin çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan, işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

Rambo Okan’ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını kestiği anlar: