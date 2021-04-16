‘Real Madrid beni Fenerbahçe’ye göndermek istedi’

İspnya futbolunun bir dönemine damga vuran isimlerinden Ivan Helguera, AS’a verdiği röportajda Real Madrid’den ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Real Madrid formasıyla 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan savunma oyuncusu, İspanya devinden ayrıldığı dönemde Fenerbahçe’nin kapısından döndüğünü söyledi.

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Real Madrid’in Roberto Carlos’un ardından kendisini de Fenerbahçe’ye göndermek istediğini söyleyen Helguera, şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonluğun ardından yaşadıklarım biraz tuhaftı. Beni göndermek isteyen onlardı. Başkan Ramon Calderon ve Mijatovic bana takımdan ayrılmam gerektiğini ve kalırsam asla forma giyemeyeceğimi söylediler. Beni Fenerbahçe’ye göndermek istiyorlardı. Bense Real Madrid’de kalmak ya da Valencia’ya transfer olmak istiyordum.”

“Bir yıllık daha sözleşmem vardı ve Real Madrid’de kalabilirdim. Ancak Calderon ve Mijatovic de orada olacaktı ve bu durumda kalmam anlamsızdı. Forma numaram alındığında sekiz yıldır birlikte oynadığım takım arkadaşlarımın herhangi bir tepki vermemesine de çok üzülmüştüm ve sonunda Fenerbahçe’ye değil, gitmek istediğim takıma gittim.”