Rıdvan Dilmen: Ali Koç uçakta çağıracak yanına… Parayı verip gönderirim

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yı eleştiren Rıdvan Dilmen, 'Fenerbahçe'de sorun kadro değil hoca. Ali Koç bu hocayı değiştirmeli' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı. Eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira’ya çevrildi. 3 hafta önce liderlik koltuğunda oturan ve bugün Trabzonspor’un 8 puan gerisinde olan sarı lacivertli takımı eleştiren Dilmen Vitor Pereira’yı sert bir şekilde eleştirdi.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Portekizli’yi yerden yere vurdu. %100 Futbol programında sert eleştirilerini sürdüren Dilmen, şunları söyledi:

‘8 PUAN GERİYE DÜŞECEK BİR KADROSU YOK’

“Senin sisteminde kaliteli oyunculara yer yok. İyi futbol iyi futbolcularla oynanıyor. Frankfurt dönüşü sistemi sordular isim vermediler ama beni kastettiler… 15-20 dakika şov yaptı. Süslü cümlelerle… Önemli olan birlikte oynamak filan. Fenerbahçe’nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe’nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok.”

‘4’LÜ OYNAYAN KİM GELSE TAKIM DAHA İYİ OLUR’

“Fenerbahçe’nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca! 4’lü oynayan kim gelse, takım daha iyi olur. Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum…”

‘PARAYI ÖDER GÖNDERİRİM’

“Fenerbahçe’nin başkanı uçakta hocaya sormalı ‘Böyle, bu sistemle devam mı?’ diye, eğer ‘Evet’ derse ‘Gel kardeşim’ deyip gönderilmeli. Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Kolay karar değildir ama bu yapılmalı. Tren kaçtı kaçıyor… Ayıp mı ya antrenör değiştirmek? Vitor Pereira bu şablonda ısrar ederse, ne olur? Getir bakayım sözleşmeni, tazminatın ne kadar bakayım!’ derim ve parayı öder gönderirim. Bu sistemle olmaz. Fenerbahçe lider olduğu gün de bu bunu söyledim.”

‘7 KİŞİYLE SAVUNMA YAPIYOR’

”Kim Min-jae, Rossi, geçen yıl çok kullanılamadığı için Mesut’u da katıyorum. Böylesine takviyelere rağmen geçen senenin uzağındasın. Bunun izahı yok. Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı Gustavo ve kaleciyle birlikte 7 kişiyle savunma yapıyor. Futbol öyle bir oyun ki, maç taktiğinizi ne yaparsanız yapın. Adam öyle bir vurur ki çatala… Sonsuza gitti top. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok o şutta. ”

‘MESUT İLE GÖRÜŞTÜM’

”Mesut’la geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz. Vedat Muriqi ile bu sabah konuştum ama ‘Şu an bir teklif yok ‘dedi. Vedat’a kalsa gelir ama teklif yokmuş. Maurizio Sarri’den ümitliydi ‘Oynarım’ diye düşünüyordu ama oynamadığı için mutsuz şu an.”