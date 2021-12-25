Rıdvan Dilmen’den Vedat Muriqi, Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı itirafı

TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Lazio'da forma giyen forvet oyuncusu Vedat Muriqi'nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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İtalya Serie A takımlarından Lazio’da forma giyen ancak, bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi’nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. TRT Spor’da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Muriqi ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, tecrübeli futbolcunun geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı:

“DÖNERSE FENERBAHÇE’YE…”

“Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe’ye dönecektir.”

“CİDDİ TEKLİFİ ACUN YAPMIŞ”

“Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için. Vedat’ın Aanholt ile takasla ilgili bir bilgisi yok.”