Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir’e geldi

öztepe’nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic’in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi İzmir’e geldi.

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Spor Toto 1. Lig’de bekleme yapmadan Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Göztepe’de futbol şubesini devralan İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic’in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Gagliardi, İzmir’e geldi.

Sports Republic’in Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen’i temsilen Göztepe’nin futbol yapılanmasında en yetkili isim olacak Gagliardi, bu hafta transfere başlayacak. İngiltere’de daha önce Leyton ve Bolton’da scout olan, Portsmouth’un futbol operasyonlarının başında yer alan Gagliardi, ardından Ankersen’in şirketine transfer oldu.

Göztepe’de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay da İzmir’e geldi. Daha önce Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapıp geçen sezon yine 1. Lig’de Manisa Futbol Kulübü’nü çalıştıran Turgay Altay’ın çarşamba günü antrenmanlara başlayacak takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Kulüp hisselerinin yüzde 70’ini kapsayan futbol şubesinin devir işlemlerinin de resmi olarak bu hafta tamamlanması planlanıyor.