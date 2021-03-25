Ryan Donk milli formayla ilk maçında ağları havalandırdı

Galatasaray’ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Surinam Milli Takımı forması altında ilk maçında golle tanıştı. Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler (CONCACAF) Elemeleri B Grubu’nda Surinam’ın Cayman Adaları ile oynadığı maçta kaptan olarak görev yapan Ryan Donk, penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ryan Donk, topu ağlara gönderdi. Surinam maçı 3-0 kazanırken, diğer goller 22. dakikada Pinas ve 76. dakikada Viljter’den geldi. Başarılı bir performans ortaya koyan Ryan Donk, ayrıca maçın adamı da seçildi. Surinam bu galibiyetle Dünya Kupası elemelerine üç puanla başladı.

Galatasaray, Ryan Donk’un ilk milli maçında gol atmasını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İlk maç, ilk gol ve maçın adamı!

Tebrikler @Ryan_Donk18! pic.twitter.com/nOrpWVgGx0 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 25, 2021

Hollanda A Milli Futbol Takımı’nda resmi maçlarda forma giymeyen 34 yaşındaki futbolcu, FIFA’nın geçtiğimiz günlerde aldığı karar sonrası Surinam Milli Takımı’nın formasını giymeye hak kazanmıştı. Surinam’ın Ekim ayında yaptığı başvuru reddedilmiş, ancak Surinam Futbol Federasyonu’nun girişimleri sonrası Ryan Donk’a milli takım forması yolu açılmıştı.

Surinam Milli Takımı gruptaki ikinci maçını 28 Mart’ta deplasmanda Aruba ile oynayacak.