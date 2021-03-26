Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Salih Özcan’ın ortası Beşiktaş

Bild, Köln’ün 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile siyah-beyazlıların ilgilendiğini duyurdu.

Ali AYDIN
Güncellenme: 08:36, 26/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Salih Özcan’ın ortası Beşiktaş

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu mali yapısını bozmadan şekillendirmeye çalışırken farklı iddialar gündeme geldi. Alman Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Habere göre, Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün düşmesi halinde 23 yaşındaki merkez orta oyuncusu, takımdan kesin olarak ayrılacak.

Siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Salih Uçan için de harekete geçtiği öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Sakatlandı...Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Sakatlandı...İlginizi ÇekebilirSon dakika | UEFA'dan Beşiktaş'a koşullu cezaSon dakika | UEFA'dan Beşiktaş'a koşullu ceza
Alanyaspor Beşiktaş Cezayir Futbol Köln Rachid Ghezzal Süper Lig transfer Zambiya
Yayınlanma Tarihi:08:30,