Salih Özcan’ın ortası Beşiktaş

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu mali yapısını bozmadan şekillendirmeye çalışırken farklı iddialar gündeme geldi. Alman Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Habere göre, Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün düşmesi halinde 23 yaşındaki merkez orta oyuncusu, takımdan kesin olarak ayrılacak.

Siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Salih Uçan için de harekete geçtiği öğrenildi.

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