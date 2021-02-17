Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Ozan Kabak ve Mbappe’nin gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, oynanan iki maçla başladı. Barcelona, Nou Camp’ta Paris Saint Germain’i (PSG) konuk ederken, Leipzig ile Liverpool Puskas Arena’da karşı karşıya geldi. Ozan Kabak, Liepzig maçına ilk 11’de başladı ve Liverpool formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdi.

Almanya ile İngiltere arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan’ın Puskas Arena Stadyumu’nda oynanan Leipzig Liverpool karşılaşmasını İngiliz ekibi 2-0 kazandı.

Leipzig Liverpool maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Leipzig savunmasının beş dakika arayla yaptığı inanılmaz iki hata pahalıya patladı. İlk olarak Sabitzer’in geri pasında araya giren Mısırlı golcü, şık bir vuruşla 53. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu golden beş dakika sonra Mukiele’nin uzaklaştırmak isterken yere düştüğü pozisyon sonrası bu kez top Mane’de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Senegalli yıldız, farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Liverpool’un üstünlüğü ile sona erdi. Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkan Ozan Kabak, sergilediği performansla tam not aldı. Rakip hücum oyuncularına fırsat vermeyen Ozan Kabak, hava toplarındaki üstünlüğü ile de dikkat çekti.

Deplasmanda kazanan Liverpool, ikinci maç öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.

Barcelona evinde yıkıldı

Son 16 Turu’nun bir diğer maçında ise Barcelona, evinde oynadığı maçta PSG’ye 4-1 mağlup oldu.

Messi’nin penaltıdan attığı golle 27. dakikada öne geçen Barcelona, skor avantajını sadece beş dakika koruyabildi. Verratti’nin muhteşem pasıyla topla buluşan Mbappe, 32. dakikada PSG’nin beraberlik golünü kaydetti. Barcelona PSG maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Barcelona PSG maçının ikinci yarısında İspanyol devi beş dakika arayla yediği gollerle adeta dağıldı. Mbappe, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 70. dakikada Kean, farkı ikiye çıkaran isim oldu. Skoru belirleyen gol 85. dakikada Mbappe’den geldi.

Barcelona ağlarını üç kez sarsan Fransız yıldız Mbappe, İspanyol devini adeta tek başına dağıttı.

Zorlu deplasmanda yakaladığı üç farklı üstünlüğü maç sonuna kadar korumayı başaran PSG, evine büyük bir avantajla döndü.

Leipzig Liverpool ve Barcelona PSG maçlarının rövanşları 10 Mart 2021 tarihinde İngiltere ve Fransa’da oynanacak.

İSTANBUL TEMALI TOP

Öte yandan Leipzig Liverpool ve Barcelona PSG maçlarında, Şampiyonlar Ligi Final’inde kullanılacak olan İstanbul temalı ‘The Finale Istanbul 21’ adlı top kullanıldı. Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan ‘The Finale Istanbul 21’in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.

Turnuvada kalan maçlarda bu top kullanılacak. Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.