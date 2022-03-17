Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu: Juventus’a büyük şok, Burak ve Zekili Lille veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bitti! Turun son gecesine Villarreal ile Chelsea çeyrek final biletini alan takımlar oldu. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise Devler Ligi'ne Chelsea yenilgisiyle veda etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu oynanan son iki maçla tamamlandı. Gecenin sonuçlarından sonra Devler Ligi’nde çeyrek finale yükselen 8 takım da belli oldu. Juventus’u eleyen Villarreal ile Lille’i saf dışı bırakan Chelsea son iki biletin sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica daha önce çeyrek final biletini almış olan diğer takımlar…

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde 18 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek Final'de ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

VILLARREAL 14 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ!

Torino’da Juventus ile Villarreal ilk maçtaki 1-1’lik beraberliğin ardından karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, İtalyan devini 3-0 yenerek Benfica ile birlikte son 8 arasındaki iki sürpriz takımdan biri olmayı başardı.

Villarreal, 78. dakikada Moreno’nun penaltısıyla 1-0 öne geçerken, Juventus 85’te kalesinde ikinci golü Torres’ten yedikten sonra çöktü! 90+2’de ise De Ligt’in elle müdahalesinin ardından bir penaltı daha çıktı. Topun başına geçen Danjuma 90+2’de maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

BURAK UMUTLANDIRDI AMA CHELSEA GERİ DÖNDÜ!

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, ilk maçta 2-0 yenildiği Chelsea karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

38. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3. golünü kaydeden Burak, kariyerinin de 13. golünü kaydetmiş oldu.

45. dakikada ise Chelsea, Pulisic ile 1-1’i yakalayıp soyunma odasına avantajını sürdürerek gitti. 71. dakikada ise Chelsea kaptanı Azpilicueta arka direkte topu tamamlayarak maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Zeki Çelik 58. dakikada yerini Weah’ya bırakırken Burak 90 dakika forma giydi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU’NDA ALINAN TÜM SONUÇLAR