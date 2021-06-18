Seçime saatler kala Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ten açıklama

Başkanlık seçimine artık saatler kaldı… Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, SÖZCÜ'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, “Biz kimseden bir rövanş alma kafa koparmak üzere gelmiyoruz. Ancak ‘Kol kırılır yen içinde kalır' dönemi bitmesi lazım. Bu eski yönetim ve bizim için de geçerli. Hukuka aykırı bir şey varsa bunun cevabı verilir ancak rövanşist bir duygumuz yok. Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. Hata olabilir ama suçları görmezden gelemeyiz” dedi. Deneyimli isim, şunları söyledi: “Beni tanımayanlar benim hakkımda bir algı oluşturdu. Ama beni tanıdıkça keşfettikçe beni anlamaya başladılar. Benim işim liderlik yapmak, işi toplamak ve kulübü yönetmek. Şimdi kucaklaşma zamanı. Bu seçim kucaklaşma ve beraberlik adına iyi bir fırsat olsun.”

METİN ÖZTÜRK: EMEKLİ DURAĞI OLMAYACAĞIZ

ADAYLARDAN Metin Öztürk, seçime 24 saat kala SÖZCÜ'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Transferde sadece alan taraf olmayacağız” diyen Öztürk, “Artık emeklilik öncesi son durak arayışında olan oyuncular bu takıma gelmemeli. Galatasaray aynı zamanda altyapısı sayesinde Avrupa'ya oyuncu transfer eden bir takım olmalı” ifadelerini kullandı. Metin Öztürk'ün dikkat çeken sözleri şöyle: “Parasal ihtiyaç ile ilgili tüm ayrıntıya hakim değiliz ama tedbiren 200-300 milyon TL'miz hazır. Biz 6 yıl için talibiz ve 6 yılın sonunda da banka borçlarını tamamen kapatacağımızı söyleyebilirim. Gelecek yaz Galatasaray Adası tekrar hizmete açılacak. 28 Mayıs 2022'de Genel Kurul'a gideceğiz ve eğer güvenoyu alırsak 2 yıl daha devam edeceğiz. Amaç Galatasaray'a hizmet. Koltuk ve unvan sevdası değil.”